2019-01-19T10:52:35+03:00
Происшествия

В Саратове спустя полтора года задержали похитителя перфоратора

Похищенное изъято
Тимур Гадеев
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Полицейские Волжского района спустя шесть месяцев задержали подозреваемого в краже строительных инструментов.

- 07 июня 2017 года в полицию обращался потерпевший с заявлением о том, что из его квартиры неизвестные похитили импортный перфоратор и сверло бур, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По подозрению в совершении кражи, спустя полтора года задержан 54-летний мужчина. Ранее не судимый гражданин уже дал признательные показания. Украденный перфоратор вернули владельцу.

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