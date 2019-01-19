В Саратове спустя полтора года задержали похитителя перфоратора
Похищенное изъято
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Полицейские Волжского района спустя шесть месяцев задержали подозреваемого в краже строительных инструментов.
- 07 июня 2017 года в полицию обращался потерпевший с заявлением о том, что из его квартиры неизвестные похитили импортный перфоратор и сверло бур, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По подозрению в совершении кражи, спустя полтора года задержан 54-летний мужчина. Ранее не судимый гражданин уже дал признательные показания. Украденный перфоратор вернули владельцу.