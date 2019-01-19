Во время крещенских купаний не зафиксировано ни одного экстренного случая [фото]

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-19T10:41:27+03:00

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За прошедшие сутки, когда начались праздничные крещенские купания, не пострадал ни один человек.

- Спасатели круглосуточно осуществляют дежурство на водоемах области. Ни каких экстренных случаев на сегодня не зафиксировано – рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.

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Не поступало ни одного сигнала о переохлаждении или вызове медиков и в областном центре медицины катастроф. По данным МЧС региона всего по области крещенские купания проходят на 64 купелях, на которых дежурят 127 сотрудников МЧС, медики, спасатели и полицейские. Праздничные торжества по случаю крещения продолжатся и сегодня 19 января.