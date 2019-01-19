В Саратове рецидивист попался на краже кранов и терморегуляторов

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-19T10:10:33+03:00

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Полицейские Заводского района задержали ранее неоднократно судимого, подозреваемого в краже из супермаркета.

- В полицию обратился начальник охраны супермаркета на улице Орджоникидзе, с заявлением, что неизвестные похитили 11 кранов и 2 терморегулятора, на общую сумму 2901 рубль. В результате оперативных поисков был задержан 34-летний подозреваемый. Ранее он неоднократно судим за кражи, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.