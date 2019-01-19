На машину жителя Пензенской области саратовцы вывалили мусор

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-19T09:57:58+03:00

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Пользователи соцсети ВКонтакте выложили в группе «Типичный Саратов» фотографию, на которой автомобиль с госномером из Пензенского региона был припаркован возле самой мусорки и помешал подъезду к контейнерам мусорной машине.

- Чувак, ты же в курсе, что утром мусоровоз приезжает, а ты ему мешаешь?, – оставил свой комментарий один из пользователей соцсети.

За парковку возле общей мусорки, жители близлежащего дома высыпали автомобилисту на капот его ВАЗа и крышу кучи мусора.