На машину жителя Пензенской области саратовцы вывалили мусор
Пользователи соцсети ВКонтакте выложили фото автомобиля, который мешает вывозу мусора
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Пользователи соцсети ВКонтакте выложили в группе «Типичный Саратов» фотографию, на которой автомобиль с госномером из Пензенского региона был припаркован возле самой мусорки и помешал подъезду к контейнерам мусорной машине.
- Чувак, ты же в курсе, что утром мусоровоз приезжает, а ты ему мешаешь?, – оставил свой комментарий один из пользователей соцсети.
За парковку возле общей мусорки, жители близлежащего дома высыпали автомобилисту на капот его ВАЗа и крышу кучи мусора.