2019-01-19T09:57:58+03:00
Общество

На машину жителя Пензенской области саратовцы вывалили мусор

Пользователи соцсети ВКонтакте выложили фото автомобиля, который мешает вывозу мусора
Тимур Гадеев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Пользователи соцсети ВКонтакте выложили в группе «Типичный Саратов» фотографию, на которой автомобиль с госномером из Пензенского региона был припаркован возле самой мусорки и помешал подъезду к контейнерам мусорной машине.

- Чувак, ты же в курсе, что утром мусоровоз приезжает, а ты ему мешаешь?, – оставил свой комментарий один из пользователей соцсети.

За парковку возле общей мусорки, жители близлежащего дома высыпали автомобилисту на капот его ВАЗа и крышу кучи мусора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хвалынске пенсионерку обокрали телефонные мошенники
В Саратове задержаны подозреваемые в торговле оружием [фото]
В Краснокутском районе мужчина избил бывшую сожительницу и ее гостя из ревности
В Марксовском районе на краже гусей попались два рецидивиста
В Саратове спустя полтора года задержали похитителя перфоратора
Во время крещенских купаний не зафиксировано ни одного экстренного случая [фото]
В Саратове рецидивист попался на краже кранов и терморегуляторов
Балаковские росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске
В Петровске врезались две «семерки»
В Хвалынском районе дотла сгорела баня
На трассе в Балашовском районе сбили пешехода
В Балаково ищут сбившего женщину водителя
В Вольском районе тушили автомобиль
В Саратове жилинспекция проверила уборку снега и наледи во дворах