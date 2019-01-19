2019-01-19T09:34:49+03:00
Происшествия

Балаковские росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске

Пьяного мужчину задержали в магазине
Тимур Гадеев
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В Балаково сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже в Самаре.

- На пульт дежурного вневедомственной охраны Балаково, поступил сигнал о том, что сработала тревожная кнопка в магазине на улице Трнавская. Продавцы рассказали, что у них в торговом зале, неизвестный мужчина дебоширит в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали «КП-Саратов» в Саратовской росгвардии.

После задержания агрессивного покупателя выяснилось, что это 40-летний мужчина, который с ноября прошлого года находится в федеральном розыске по подозрению в краже в Самаре.

Позже сотрудники росгаврдии Саратовской области передали задержанного полицейским из соседнего региона.

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