Балаковские росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-19T09:34:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балаково сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже в Самаре.

- На пульт дежурного вневедомственной охраны Балаково, поступил сигнал о том, что сработала тревожная кнопка в магазине на улице Трнавская. Продавцы рассказали, что у них в торговом зале, неизвестный мужчина дебоширит в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали «КП-Саратов» в Саратовской росгвардии.

После задержания агрессивного покупателя выяснилось, что это 40-летний мужчина, который с ноября прошлого года находится в федеральном розыске по подозрению в краже в Самаре.

Позже сотрудники росгаврдии Саратовской области передали задержанного полицейским из соседнего региона.