В Балаково ищут сбившего женщину водителя
Нарушитель с места происшествия скрылся
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Вчера в Балаково, на улице 30 лет Победы, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил женщину и скрылся.
- При движении задним ходом водитель не заметил пешехода и сбил 45-летнюю женщину. Нарушитель с места происшествия скрылся, женщина с травмами была госпитализирована, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Проводятся оперативные действия, водителя покинувшего место ДТП разыскивают.