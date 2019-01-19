В Балаково ищут сбившего женщину водителя

СЕГОДНЯ 08:48 2019-01-19T08:48:16+03:00

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Вчера в Балаково, на улице 30 лет Победы, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил женщину и скрылся.

- При движении задним ходом водитель не заметил пешехода и сбил 45-летнюю женщину. Нарушитель с места происшествия скрылся, женщина с травмами была госпитализирована, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Проводятся оперативные действия, водителя покинувшего место ДТП разыскивают.