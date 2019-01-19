В Саратове жилинспекция проверила уборку снега и наледи во дворах

СЕГОДНЯ 08:11 2019-01-19T08:11:40+03:00

С начала года поступило 157 заявлений на неудовлетворительную уборку снега и сосулек

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Вчера в Саратове, сотрудники областной госжилинспекции совместно с ЖКХ города осмотрели 288 придомовых территории.

- За прошедший день на уборке дворов работали 1832 дворника и 53 единицы техники. Всего в городе задействованы 37 бригад по очистке крыш жилых домов. За день очистили от сосулек 78 крыш домов. В 549 придомовых территорий провели уборку снега. Сейчас требуется убрать от наледи и снега 2181 дворов, – рассказали «КП-Саратов» в Государственной жилищной инспекции Саратовской области.

За январь текущего года в госжилинспекцию поступило 157 заявлений на неудовлетворительную уборку снега и сосулек на крышах жилых домов, а также очистку придомовых территорий.

По поручению губернатора области, рейды жилинспекции и комитета ЖКХ Саратова продолжаются ежедневно. В Саратове работают четыре бригады специалистов, с участием представителей прокуратуры.