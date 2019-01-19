2019-01-19T08:50:32+03:00
Общество

В Лысогорском районе руководителя предприятия осудят за невыплату зарплаты

По факту задержки выплаты оплаты труда свыше двух месяцев возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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Следователи аткарского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело на руководителя одного из государственных автономных учреждений за невыплату зарплаты в течение свыше двух месяцев.

- Руководитель одного из учреждений, специализирующихся на лесозаготовке древесины, в Лысогорском районе, в период с октября 2017 года по февраль 2018 года не выплачивал заработную плату четырем работникам. Общая сумма задолженности превысила 150 000 рублей. При этом возможность погасить задолженности перед сотрудниками у руководителя была, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном отделе.

После возбуждения уголовного дела задолженность по зарплате перед работниками погашена полностью. Материалы дела будут направлены для рассмотрения в суд.

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