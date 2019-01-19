Глава Саратова провел совещание по уборке снега

СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-19T07:05:49+03:00

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Вчера вечером в администрации города, прошло совещание под председательством Михаила Исаева, на котором обсуждали уборку снега и наледи на улицах города. Также участники обсуждения подвели итоги по расчистке подходов к социальным объектам и очистке тротуаров.

- Особое внимание нужно уделить социальным объектам, причем не только их собственной территории, но и общей доступности, ведь речь идет о детях. А на дорогах важно расчищать не только автомобильное полотно, но и пешеходные переходы. Пожилым людям тяжело перемещаться по наледи, надо устранить эту проблему максимально оперативно, – заявил на совещании Михаил Исаев.

Замглавы Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко рассказал, что за прошедшие сутки было вывезено около 15 тыс. кубометров отложений. –

- Ночной объезд подтвердил, что взаимодействие выстроено в правильном ключе, – отметил Михаил Сиденко.

По данным управления защиты населения за прошедшие сутки ЕДДС было зафиксировано 1745 звонков, менее 20% относятся к жалобам на неудовлетворительную уборку снега.