2019-01-19T07:05:49+03:00
Общество

Глава Саратова провел совещание по уборке снега

За прошедшие сутки из города вывезли 15 тыс. кубометров отложений
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера вечером в администрации города, прошло совещание под председательством Михаила Исаева, на котором обсуждали уборку снега и наледи на улицах города. Также участники обсуждения подвели итоги по расчистке подходов к социальным объектам и очистке тротуаров.

- Особое внимание нужно уделить социальным объектам, причем не только их собственной территории, но и общей доступности, ведь речь идет о детях. А на дорогах важно расчищать не только автомобильное полотно, но и пешеходные переходы. Пожилым людям тяжело перемещаться по наледи, надо устранить эту проблему максимально оперативно, – заявил на совещании Михаил Исаев.

Замглавы Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко рассказал, что за прошедшие сутки было вывезено около 15 тыс. кубометров отложений. –

- Ночной объезд подтвердил, что взаимодействие выстроено в правильном ключе, – отметил Михаил Сиденко.

По данным управления защиты населения за прошедшие сутки ЕДДС было зафиксировано 1745 звонков, менее 20% относятся к жалобам на неудовлетворительную уборку снега.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хвалынске пенсионерку обокрали телефонные мошенники
В Саратове задержаны подозреваемые в торговле оружием [фото]
В Краснокутском районе мужчина избил бывшую сожительницу и ее гостя из ревности
В Марксовском районе на краже гусей попались два рецидивиста
В Саратове спустя полтора года задержали похитителя перфоратора
Во время крещенских купаний не зафиксировано ни одного экстренного случая [фото]
В Саратове рецидивист попался на краже кранов и терморегуляторов
На машину жителя Пензенской области саратовцы вывалили мусор
Балаковские росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске
В Петровске врезались две «семерки»
В Хвалынском районе дотла сгорела баня
На трассе в Балашовском районе сбили пешехода
В Балаково ищут сбившего женщину водителя
В Вольском районе тушили автомобиль
В Саратове жилинспекция проверила уборку снега и наледи во дворах