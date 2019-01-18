Жители Саратовской области празднуют Крещение [фото, видео]

18 Янв. 23:45 2019-01-19T00:33:09+03:00

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Жители Саратовской области празднуют Крещение Господне.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на берегу Волги в Энгельсе собрались тысячи желающих окунуться в иордань.

Тысячи людей собрались в эту ночь на Волге в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский

На Крещение службу здесь провел епископ Николаевский и Покровский Пахомий. Он обратился со словами об этом празднике к собравшимся и после службы благословлял прихожан.

Епископ Николаевский и Покровский ПахомийФото: Александр Уриевский

Жители города приехали к крещенской купели целыми семьями, многие с детьми. Все желающие могут окунуться в освященную воду, которая, согласно православной вере, очищает грехи.

По традиции во время входа в купель положено перекреститься, а также трижды окунуться.

В раздевалки выпускали ограниченное количество людей, безопасность - превыше всегоФото: Александр Уриевский

Для обеспечения безопасности около купелей дежурят медики, полиция и спасатели.

Ранее специалисты озвучивали правила поведения во время крещенских купаний. Так, например, следует заходить в воду в нескользящей обуви. Не рекомендуется нырять с головой. После выхода из ледяной воды следует насухо вытереться, надеть теплые вещи, согреться горячим чаем из термоса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/687094" frameborder="0"></iframe> В Энгельсе празднуют Крещение.

Из-за оттепели последних дней лед на вододемах подтаял и потерял прочность. В связи с этим ГУ МЧС области рекомендовало организовать сходы в купель с берега, а не посредине рек. Например, в Саратовском районе вовсе отменили купания из-за слишком непрочного льда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/687092" frameborder="0"></iframe> Окунуться в крещенские купели приехали тысячи жителей Саратовской области.

Всего в Саратовской области освящены 25 купелей.

Купания будут продолжены днем 19 января.