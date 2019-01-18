Жители Саратовской области празднуют Крещение [фото, видео]
Жители Саратовской области празднуют Крещение Господне.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на берегу Волги в Энгельсе собрались тысячи желающих окунуться в иордань.
Тысячи людей собрались в эту ночь на Волге в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский
На Крещение службу здесь провел епископ Николаевский и Покровский Пахомий. Он обратился со словами об этом празднике к собравшимся и после службы благословлял прихожан.
Епископ Николаевский и Покровский ПахомийФото: Александр Уриевский
Жители города приехали к крещенской купели целыми семьями, многие с детьми. Все желающие могут окунуться в освященную воду, которая, согласно православной вере, очищает грехи.
По традиции во время входа в купель положено перекреститься, а также трижды окунуться.
В раздевалки выпускали ограниченное количество людей, безопасность - превыше всегоФото: Александр Уриевский
Для обеспечения безопасности около купелей дежурят медики, полиция и спасатели.
Ранее специалисты озвучивали правила поведения во время крещенских купаний. Так, например, следует заходить в воду в нескользящей обуви. Не рекомендуется нырять с головой. После выхода из ледяной воды следует насухо вытереться, надеть теплые вещи, согреться горячим чаем из термоса.
В Энгельсе празднуют Крещение.
Из-за оттепели последних дней лед на вододемах подтаял и потерял прочность. В связи с этим ГУ МЧС области рекомендовало организовать сходы в купель с берега, а не посредине рек. Например, в Саратовском районе вовсе отменили купания из-за слишком непрочного льда.
Окунуться в крещенские купели приехали тысячи жителей Саратовской области.
Всего в Саратовской области освящены 25 купелей.
Купания будут продолжены днем 19 января.