2019-01-19T00:33:09+03:00
Общество

Жители Саратовской области празднуют Крещение [фото, видео]

К купелям приехали тысячи желающих окунуться в освященную воду
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
Поделиться:
Жители Саратовской области празднуют КрещениеЖители Саратовской области празднуют КрещениеФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Жители Саратовской области празднуют Крещение Господне.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на берегу Волги в Энгельсе собрались тысячи желающих окунуться в иордань.

Тысячи людей собрались в эту ночь на Волге в Энгельсе Фото: Александр Уриевский

Тысячи людей собрались в эту ночь на Волге в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

На Крещение службу здесь провел епископ Николаевский и Покровский Пахомий. Он обратился со словами об этом празднике к собравшимся и после службы благословлял прихожан.

Епископ Николаевский и Покровский Пахомий Фото: Александр Уриевский

Епископ Николаевский и Покровский ПахомийФото: Александр Уриевский

Жители города приехали к крещенской купели целыми семьями, многие с детьми. Все желающие могут окунуться в освященную воду, которая, согласно православной вере, очищает грехи.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

По традиции во время входа в купель положено перекреститься, а также трижды окунуться.

В раздевалки выпускали ограниченное количество людей, безопасность - превыше всего Фото: Александр Уриевский

В раздевалки выпускали ограниченное количество людей, безопасность - превыше всегоФото: Александр Уриевский

Для обеспечения безопасности около купелей дежурят медики, полиция и спасатели.

Ранее специалисты озвучивали правила поведения во время крещенских купаний. Так, например, следует заходить в воду в нескользящей обуви. Не рекомендуется нырять с головой. После выхода из ледяной воды следует насухо вытереться, надеть теплые вещи, согреться горячим чаем из термоса.

В Энгельсе празднуют Крещение.

Из-за оттепели последних дней лед на вододемах подтаял и потерял прочность. В связи с этим ГУ МЧС области рекомендовало организовать сходы в купель с берега, а не посредине рек. Например, в Саратовском районе вовсе отменили купания из-за слишком непрочного льда.

Окунуться в крещенские купели приехали тысячи жителей Саратовской области.

Всего в Саратовской области освящены 25 купелей.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Купания будут продолжены днем 19 января.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Панков планирует участвовать в крещенских купаниях
Саратовец мог выпасть с 16 этажа после дозы из бульбулятора
В Саратове труп упавшего из многоэтажки парня лежал на улице несколько часов
Панков: Главное, чтобы дольщики получили свои квартиры
Возбуждено дело о мошенничестве в вольском драмтеатре
Найден инвестор для достройки дома «БИОС» в Саратове
Для уборки улиц перекроют семь улиц Саратова
В Саратовской области директора лесхоза будут судить за подкуп лесничего
Сенатор Бокова: Не я же буду оплачивать работу Фонда помощи дольщиков
Сенаторы и депутаты Госдумы будут курировать нацпроекты в Саратовской области
Дольщики дома на 4-м Чернышевском проезде боятся входить в ЖСК
Панков: Не первый случай, когда саратовское УФАС не хочет защищать граждан
Достраивать дом на Шелковичной в Саратове будет компания «Лестор»
Жителей Саратова предупредили о падении деревьев и обрыве проводов
На Черниговской проложили более 80 м нового водопровода