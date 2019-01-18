2019-01-18T23:29:04+03:00
Общество

Николай Панков планирует участвовать в крещенских купаниях

Он пожелал всем крепкого здоровья и чистых помыслов
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост о Крещенских купаниях.

- Крещение – особый праздник для верующих, символ очищения. В нашей стране у него богатая история и традиции. Хотя морозы в этом году совсем не крещенские, и не везде лед достаточно крепкий, уверен, многие хотят окунуться в прорубь. Получить божью благодать и очищение. Планирую и сам участвовать в купаниях. Но важно соблюдать меры безопасности. Поздравляю с праздником Крещения Господня, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья и чистых помыслов, — пожелал депутат.

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