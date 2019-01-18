2019-01-18T22:08:20+03:00
Происшествия

Саратовец мог выпасть с 16 этажа после дозы из бульбулятора

Парень перед смертью признался, что сам потерял ориентацию и выпал с высоты
Тимур Гадеев
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Двадцатилетний саратовец перед падением с 16 этажа, возможно, что-то покурил и потерял ориентацию. Как мы уже сообщали, сегодня у 16-этажного дома на улице Политехническая, 61/63, прохожие нашли раненого молодого человека, по всем признакам выпавшего с высоты многоэтажки.

- По свидетельству очевидцев, 20-летний парень после падения предположительно с 15-16 этажа был еще жив и успел рассказать, что его зовут Саша и, что он перепутал ходы на высоте многоэтажки и выпал вниз по собственной неосторожности, – рассказали «КП-Саратов» очевидцы происшествия.

Позже на высоте, откуда упал мужчина, был найден предмет напоминающий «бульбулятор», которые наркоманы используют для курения наркотических средств.

Через некоторое время, после падения мужчина скончался. Также редакции «КП-Саратов» от осведомленного источника стало известно, что после звонка родственникам погибшего, те заявили, что у Александра уже были склонности к употреблению наркотиков и суициду. Но то, что это не убийство заявил перед смертью сам Александр. Ранее очевидцы сообщали об обратном - перед смертью молодой человек якобы говорил, что "его столкнули".

Его смерть констатировали прибывшие чуть позже на место медики.

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