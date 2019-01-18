2019-01-18T21:08:58+03:00
Происшествия

В Саратове труп упавшего из многоэтажки парня лежал на улице несколько часов

Юноша перед смертью сказал, что его скинули с высоты
Екатерина Семенова
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Фото группы "Саратов Онлайн"Фото группы "Саратов Онлайн"
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В Саратове из многоэтажки выпал юноша.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП произошло на улице Политехническая, 61/63.

По словам очевидцев, около 17 часов под домом на снегу обнаружили юношу. На тот момент он был жив и сказал, что его выбросили с одного из этажей. Юноша представился подбежавшим к нему работникам ТЦ «Дружба» Александром.

Через несколько минут после падения он скончался, до приезда медиков.

При этом, как пишут местные жители, тело до сих пор лежит на улице.

В минздраве Саратовской области подтвердили корреспонденту «КП-Саратов» гибель молодого человека на Политехнической.

- Оперативно прибывшие медики констатировали «смерть до прибытия», — уточнили в минзраве. Пострадавший скончался до того, как приехала скорая. Причину смерти будет устанавливать судмедэкспертиза.

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