В Саратовской области вновь период потепления
При этом может пойти снег
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В субботу, 19 января, в Саратовской области ожидается облачная погода.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, днем в большинстве районов будет идти небольшой снег и морось.
Местами возможен туман и гололед. Снег будет налипать на провода, вероятна метель. На дорогах — гололедица.
Ветер будет дуть с юго-запада, при порывах до 14 метров в секунду.
Днем потеплеет до температуры около нуля градусов.