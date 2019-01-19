В Саратовской области вновь период потепления

СЕГОДНЯ 06:49 2019-01-19T06:49:28+03:00

При этом может пойти снег

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В субботу, 19 января, в Саратовской области ожидается облачная погода.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, днем в большинстве районов будет идти небольшой снег и морось.

Местами возможен туман и гололед. Снег будет налипать на провода, вероятна метель. На дорогах — гололедица.

Ветер будет дуть с юго-запада, при порывах до 14 метров в секунду.

Днем потеплеет до температуры около нуля градусов.