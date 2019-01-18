Возбуждено дело о мошенничестве в вольском драмтеатре

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-18T16:59:41+03:00

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В Вольске Саратовской области СУ СКР возбудило уголовное дело по факту мошенничества в драмтеатре.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области возбуждению дела предшествовала проверка.

Было установлено, что в 2012 году директор ГАУК СО «Драматический театр г. Вольск» предложила работникам оформлять на себя кредиты и вносить деньги в кассу. Якобы это делалось для сохранения прежнего размера зарплаты, которая сократилась из-за снижения финансирования из областного бюджета.

При этом директор убедила подчиненных, что лично будет погашать кредиты. Однако этого не произошло. Причем в бухгалтерии не осталось документов, которые бы могли подтвердить, что работники вносили средства в кассу.

Расследование дела, возбужденного по факту крупного мошенничества, находится на контроле прокуратуры.

Ситуацией также заинтересовался депутат Государственной думы Николай Панков.

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