Возбуждено дело о мошенничестве в вольском драмтеатре
В Вольске Саратовской области СУ СКР возбудило уголовное дело по факту мошенничества в драмтеатре.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области возбуждению дела предшествовала проверка.
Было установлено, что в 2012 году директор ГАУК СО «Драматический театр г. Вольск» предложила работникам оформлять на себя кредиты и вносить деньги в кассу. Якобы это делалось для сохранения прежнего размера зарплаты, которая сократилась из-за снижения финансирования из областного бюджета.
При этом директор убедила подчиненных, что лично будет погашать кредиты. Однако этого не произошло. Причем в бухгалтерии не осталось документов, которые бы могли подтвердить, что работники вносили средства в кассу.
Расследование дела, возбужденного по факту крупного мошенничества, находится на контроле прокуратуры.
Ситуацией также заинтересовался депутат Государственной думы Николай Панков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Панков о выемке документов в вольском театре
Он уверен, что интересы коллектива и пострадавших будут защищены от махинаций