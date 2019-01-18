Найден инвестор для достройки дома «БИОС» в Саратове

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-18T16:46:46+03:00

Министр Тепин не стал его называть, но заявил, что компания серьезная

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На совещании с обманутыми дольщиками в Саратове обсудили проблемный дом ЖСК «БИОС».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», для дома, который строится на пересечении улиц Горького и Бахметьевская, уже найден потенциальный инвестор. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин.

Министр не стал оглашать название организации, подчеркнув, что сейчас идут переговоры. Он только обозначил, что «компания серьезная и строит у нас в регионе в кирпиче».

Тепин также уточнил, что потенциальный инвестор сделал экспертизу строения, рассчитывает сумму достройки, но при этом предлагает выкупить доли у всех 19 собственников жилья в этой многоэтажке.

Достройку еще одного дома - №13 на 13-м Шелковичном проезде — Тепин пообещал обсудить на следующей неделе на встрече в Москве с представителями компании «ДОМ.РФ».