Для уборки улиц перекроют семь улиц Саратова
На работу выйдут 330 единиц спецтехники
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В Саратове ночью 19 января продолжится уборка снега.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, на улицы выйдут более 100 рабочих и 330 единиц техники.
Звенья машин будут работать на улицах Орджоникидзе, Московская, Рахова, Мичурина, Тракторная, Соколовая, Большая и Вторая Садовые и других.
Для проезда спецтехники ряд улиц будет перекрыт. Это Соколовая, Тракторная, Вольская, Мичурина, Державинская, Шевыревская, Большая Садовая.