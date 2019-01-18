Для уборки улиц перекроют семь улиц Саратова

СЕГОДНЯ 16:41 2019-01-18T16:41:01+03:00

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В Саратове ночью 19 января продолжится уборка снега.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, на улицы выйдут более 100 рабочих и 330 единиц техники.

Звенья машин будут работать на улицах Орджоникидзе, Московская, Рахова, Мичурина, Тракторная, Соколовая, Большая и Вторая Садовые и других.

Для проезда спецтехники ряд улиц будет перекрыт. Это Соколовая, Тракторная, Вольская, Мичурина, Державинская, Шевыревская, Большая Садовая.