Сенатор Бокова: Не я же буду оплачивать работу Фонда помощи дольщиков

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-18T16:25:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове продолжается встреча с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», почти две сотни обманутых дольщиков в ЖСК «Строинтерсервис» (дом №12 в VI микрорайоне Кировского района) могут получить квартиры в других домах и даже в другом городе. Такие предложения им сделал инвестор — компания «Кронверк».

Уже в первом полугодии 2019 года компания готова предложить 60 квартир в своих построенных домах. В конце 2018 года уже две семьи получили жилье, потому что согласились на квартиры в Энгельсе.

Представители дольщиков на собрании заявили, что их это не впечатлило. Две квартиры на 200 семей — по их мнению, это похоже на рекламную акцию, никто больше не сможет оформить жилье за два дня. Кроме этого, их смущает много моментов в уставных документах фонда, в частности, обязательства сдавать в Фонд оригиналы документов.

Курирующая дом сенатор Людмила Бокова, ответила им, что устав Фонда проверен и одобрен минюстом и вопросов к нему нет. Если нет желания сдавать оригиналы документов, можно сделать нотариально заверенные копии. В ближайшее время уже 18 семей получат жилье от инвестора.

Дольщиков также не устроило, что они должны делать взносы на содержание Фонда. Бокова пояснила, что если достройка была реализована через создание нового ЖСК, то его создание не требовало бы денег. А содержание Фонда, с юристом и помещением в течение пяти лет, за которые планируется выдать квартиры всем двум сотням дольщиков, требует денег.

- Не буду же из собственного кармана оплачивать работу Фонда помощи дольщиков, — заметила сенатор Бокова.

Депутат Николай Панков заметил, что такая схема с работой Фонда — первая в стране.

- К нам едут перенимать опыт из других регионов по решению проблем дольщиков. Мы идем впервые по многим путям, как и на ЖСК «Южный», который я курирую. Главное, чтобы дольщики получили свои квартиры, — подчеркнул он.