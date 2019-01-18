Сенаторы и депутаты Госдумы будут курировать нацпроекты в Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-18T16:14:56+03:00

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Сегодня, 18 декабря, губернатор Саратовской Валерий Радаев встретился с представителями Федерального собрания РФ. Участниками встречи в Правительстве стали депутаты ГД РФ Ольга Баталина, Николай Панков, Татьяна Касаева, Василий Максимов, а также сенатор Людмила Бокова. Обсуждались вопросы поддержки реализации нацпроектов на территории региона.

Открывая встречу, Валерий Радаев поблагодарил парламентариев за помощь, которую они оказывают жителям региона в решении ряда вопросов.

- У нас с вами есть достойный пример в лице спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. По его инициативе и при личном участии реализуются десятки проектов – в медицине, образовании, спорте, культуре, дорожно-транспортной инфраструктуре. Причем каждый дает начало целому направлению развития, — отметил Валерий Радаев.

В числе таких проектов глава региона назвал благоустройство микрорайонов, строительство универсальных спортплощадок около школ, предуниверсарий, переселение граждан из аварийного жилья, передача региональных дорог на федеральный уровень.

- Именно благодаря Вячеславу Викторовичу мы в кратчайшие сроки разработали комплексную программу развития отдаленных территорий, которая начинает реализовываться в текущем году, — подчеркнул глава региона.

Было отмечено, что положительным примером взаимодействия исполнительной власти региона и парламентариев стал вопрос с поддержкой дольщиков, когда за каждым депутатом закреплен конкретный перечень объектов.

- Мы еще раз убедились, что когда персональная ответственность касается четко обозначенного фронта работ, — такой подход приносит максимальный результат. И этой ответственности вам не занимать. Надеюсь, по такому же принципу будет выстроена наша совместная деятельность по нацпроектам, — сказал Валерий Радаев.

Кроме того, подчеркнул Губернатор, в ряде направлений есть вопросы, связанные законодательным регулированием.

- В рамках проекта агломерация отсутствует возможность финансирования объектов городского рельсового транспорта, что необходимо для обеспечения комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры. То есть мы не можем направить средства не только на проект скоростного трамвая, но и на модернизацию действующих линий. Чтобы решить проблему, требуется внесение изменений в действующее федеральное законодательство о дорожной деятельности и об использовании средств дорожных фондов, — отметил Валерий Радаев.

Также глава региона обозначил проблемы в части решения вопросов переселения граждан из аварийного жилья — невозможность включения в программу переселения домов в Энгельсе, которые признаны аварийными после установленного законом срока — 1 января 2017 года.

Губернатор также поднял вопрос, связанный с увеличением финансирования мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений в бассейне р. Волги, выполнению программы биомелиорации – заселения особых пород рыб для очистки русла реки. Было указано на отсутствие в нацпроектов отдельных направлений, таких как ремонт школ или техническое переоснащение учреждений первого звена, оказывающих помощь онкобольным.

- Возникающие проблемы необходимо «расшивать». Персональная ответственность возложена на отраслевых зампредов и министров. Но без вашей помощи работать нам будет гораздо сложнее. Поэтому просил бы вас, уважаемые коллеги, подключиться к этим темам. И очень рассчитываю, что вы будете постоянными участниками совещаний по нацпроектам, проводимых федеральными министрами. Для жителей Саратовской области это принципиально важно, — подытожил Валерий Радаев.

В ходе встречи было принято решение закрепить за каждым парламентарием конкретные направления в рамках реализации нацпроектов. Участники встречи выразили готовность к взаимодействию по обозначенным направлениям.