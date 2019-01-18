Дольщики дома на 4-м Чернышевском проезде боятся входить в ЖСК

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-18T16:07:03+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня, 18 января, продолжается совещание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», обсуждение перспектив достройки десятка проблемных домов застопорилось на обсуждении дома АО «Стройинтерсервис» на 4-м Чернышевском проезде.

Дольщики заявили, что конкурсный управляющий удерживает документацию по стройке и не передает дом новому ЖСК. В ответ управляющий заметил, что ему некому передавать документацию, в ЖСК не вошли все дольщики. Он предложил передать все документы по описи в минстрой. а чиновники их пусть хранят до тех пор, пока все не наладится, не возникнет «полный ЖСК» и не найдется инвестор. Дольщики рассказали, что в ЖСК не вступают, потому что опасаются остаться одни с недостроенным домом и 175 млн рублей, которых не хватает на окончание стройки.

Губернатор Валерий Радаев предложил заканчивать «говорильню» и двигаться в юридической плоскости. То есть, дольщикам объединиться и войти в ЖСК, чтобы стать полноценным юридическим лицом для получения всех прав на дом и участок под ним.