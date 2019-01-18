2019-01-18T16:00:30+03:00
Общество

Панков: Не первый случай, когда саратовское УФАС не хочет защищать граждан

Депутат Госдумы счел ответ ведомства о высоких ценах на бензин лукавством
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Отмечу, уже не первый случай, когда Саратовское УФАС не проявляет желания защищать интересы граждан. Первый, когда под надуманным, считаю, предлогом затянулся ввод в эксплуатацию школы «Аврора» в Солнечном. И родители возят детей на занятия по всем школам города. Второй — когда люди обеспокоены высокими ценами на ГСМ в нашей области. И ответ УФАС, что рост вызван повышением ставки НДС, считаю, лукавым и сомнительным. Не объясняет, почему бензин у нас самый дорогой в ПФО. Знаю, руководители государства обязывали не допускать повышения цен. Придется все-таки задать ряд вопросов руководителю ФАС России Игорю Артемьеву на встрече с депутатами Госдумы, — отметил Панков.

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