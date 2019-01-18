Достраивать дом на Шелковичной в Саратове будет компания «Лестор»

СЕГОДНЯ 15:41 2019-01-18T15:48:54+03:00

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В правительстве Саратовской области 18 января идет совещание по проблемам обманутых дольщиков. Рассматривают 10 домов в областном центре, возобновить строительство которых планируется в 2019 году.

Очередная секция из числа домов на Алексеевской и Наумовской планируется действительно, начинать в 2019 году. 150 дольщиков ждут появления инвестора, которого пока нет. Они надеются на поддержку своего депутата и правительства области. Курирующий дом депутат ГД Николай Панков сообщил, что сделает все возможное для начала стройки нового ЖСК «Оптимист-2018», который выделился из обанкротившегося «Оптимиста-2000».

У дома на пересечении Большой Садовой и Шелковичной (ЖСК «Наш дом на Шелковичной»)Уже есть инвестор — компания «Лестор», которая выходит на площадку, несмотря на то, что договор с ним еще не заключен.

- Это социально ответственный бизнес. Мы с ними сейчас решаем вопросы по земле а далее заключаем договор. На следующей неделе начнут очередной этаж — заметил мэр Михаил Исаев.

ЖСК «Прометей» на Чапаева и Рабочей пока не приступил к достройке. Губернатор попросил ускорить процесс. Инвестором достройки здесь является ГК «Лепта», куратором — депутат ГД Ольга Баталина.