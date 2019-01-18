Жителей Саратова предупредили о падении деревьев и обрыве проводов
Это связано с сильным гололедом и ветром
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В Саратове 19 января ожидается туман.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, видимость при тумане составит 500 и менее метров. При этом на дорогах ожидается гололедица.
Кроме этого высока вероятность гололеда до 19 мм, ветер будет порывистый до 14 метров в секунду.
В мэрии особо подчеркнули, что это может привести к обрыву линий электропередач, падении деревьев, повышению риска ДТП.