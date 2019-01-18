Николай Панков: Жители должны решить судьбу имущества саратовского авиазавода

СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-18T15:21:40+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный встрече по вопросу возвращения имущества саратовского авиационного завода.

- Встреча рабочей группы по возвращению имущества САЗ, созданной по инициативе Вячеслава Володина, прошла конструктивно. Видно желание всех структур и уровней власти добиваться решения вопроса, важного для людей. Отмечу и то, что в рабочей группе присутствуют представители разных политических партий, это положительный пример, когда разные силы объединяются, чтобы решить важные задачи.

Главное — не навреди. Подчеркну, что никто не собирается отнимать у людей или сносить какие-то объекты. Задача поставлена, в первую очередь, разобраться, как важнейшее стратегическое предприятие ушло в частные руки. Назвать фамилии причастных к этому лиц и задать вопрос о мере их ответственности. А то имущество, которое можно вернуть в госсобственность, использовать на благо людей. Что это будет, должны решать жители. Может быть, восстановление объектов, строительство доступного жилья для бюджетников или важные для области инвестпроекты.

Сегодня на заседании поставили задачи — составить полный перечень имущества, добиваться отмены постановлений, приведших к уводу госсобственности. И продумать возможность подачи исков. Настрой на работу конструктивный, — подчеркнул Николай Панков.