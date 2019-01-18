Глава Росавиации Александр Нерадько посетил строящийся аэропорт «Гагарин»

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-18T15:17:53+03:00

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Руководитель Росавиации Александр Нерадько посетил 18 января строящийся аэропорт «Гагарин» в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства, он провел совещание с участием представителей ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ФГУП «Госкорпорация по Организации воздушного движения», представителей инвестора АО УК «Аэропорты Регионов» и АО «СарАэро-Инвест», органов исполнительной власти области, подрядных организаций, выполняющих работы на объекте.

Они рассмотрели вопросы строительства инфраструктуры. Сейчас на перроне завершена укладка искусственного покрытия, оборудована внутриплощадочная система водоснабжения. Заканчиваются работы по укладке взлетной полосы, идет создание аварийно-спасательной станции и контрольно-диспетчерского пункта.