Обнаружено хищение на стройке аэропорта «Гагарин»

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-18T14:37:47+03:00

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В Саратовской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже.

- Предполагается, что в конце октября 2018 года строитель, занимающийся монтажом, похитил со склада аэропорта «Гагарин» в селе Сабуровка лазерный оптический нивелир за 145 тыс. рублей и сдал его в комиссионный магазин Саратова, — сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре.

Теперь мужчине за кражу грозит до двух лет лишения свободы.