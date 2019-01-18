В Саратове могут восстановить бомбоубежища авиационного завода

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-18T14:40:17+03:00

Для этого их нужно передать в муниципальную собственность

Изменить размер текста: A A

В Саратове прошло заседание рабочей группы по возврату имущества бывшего авиационного завода. Участие в ней приняли депутаты Госдумы Николай Панков и Ольга Алимова, первый зампред областного правительства Вадим Ойкин, представители правоохранительных и силовых ведомств, а также ветеран завода Александр Бернадский.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Александр Бернадский настаивал, что необходимо выходить в суд с иском о признании сделки по приватизации имущества завода ничтожной. В этом случае все последующие решения по передаче имущества автоматически окажутся незаконными.

Руководитель управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Олег Петров, пояснил, что ведомство работает по конкретным объектам. При этом часть объектов недвижимости уже удалось вернуть в госсобственность. В частности, речь идет о бомбоубежищах.

Начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по Саратовской области Сергей Булгаков рассказал, что по итогам инвентаризации, которая состоялась осенью 2018 года, имеются восемь бомбоубежищ. Из них четыре еще находятся в частной собственности. В то же время, как рассказал ветеран завода, бомбоубежища, которые по решению суда были возвращены в госсобственность, фактически уничтожены. По крайней мере два из четырех.

Сергей Булгаков подтвердил, что бомбоубежища разграблены. Однако, если они будут возвращены, то МЧС готово оборудовать там укрытия для гражданского населения и одновременно под другие цели, например, под склады или стоянки. По его словам, законодательство это допускает.

Николай Панков выступил с предложением обратиться к МЧС с просьбой содействовать в восстановлении бомбоубежищ.