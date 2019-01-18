Выполняется меньше половины предписаний чиновников Саратова об уборке крыш

СЕГОДНЯ 14:16 2019-01-18T14:16:36+03:00

Муниципальный контроль выдал 2,6 тыс. предписаний, а нарушения устранили только по 1,2 тыс.

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Вчера, 17 января, в 549 дворах и на 78 крышах многоквартирных домов Саратова убирали 53 единицы спецтехники и 1 832 дворника.

- За сутки муниципальный контроль проверил 288 придомовых территорий, а также осмотрел кровли. На момент проверки сотрудники зафиксировали 236 нарушений и направили предписания об этом в адрес управляющих компаний для устранения неполадок, — сообщили «КП-Саратов» в администрации города. — Во время проверки выяснилось, что исправили недоработки всего по 50 предписаниям.

Всего за период с 1 по 17 января 2019 года контроль осмотрел 4 443 двора и выдал 2 593 предписания организациям. Однако проверки показали, что нарушения устранили только по 1211 указаниям.

В ГЖИ для проведения проверки соблюдения УК требований содержания домов направлено 11 обращений по 53 многоквартирным домам.