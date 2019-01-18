Сообщение ГУ МЧС о погибшем на пожаре жителе Балакова оказалось неточным

СЕГОДНЯ 13:52 2019-01-18T14:39:23+03:00

Мужчина не погиб и даже не пострадал

Изменить размер текста: A A

Как сообщали ранее в ГУ МЧС по Саратовской области, в 1:55 минувшей ночью, 18 января, поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире пятиэтажки в Балакове. Возгорание, по предварительным данным, возникло от непотушенной сигареты.

Выяснилось, что сообщение о гибели там 29-летнего мужчины не подтверждается.

- На пожаре погибших и пострадавших нет, — сообщили «КП-Саратов» днем 18 января в ГУ МЧС региона.