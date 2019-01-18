С начала января в Саратове от сосулек пострадали 11 человек

СЕГОДНЯ 13:33 2019-01-18T14:16:08+03:00

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В Саратове с начала года от падения льда и снега с крыш пострадало 11 человек. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» рассказали в министерстве здравоохранения. К счастью, не было ни одного смертельного случая. Более того, как уточнили в минздраве, нет ни одного случая тяжелых телесных повреждений.

Последнее на сегодняшний день ЧП случилось в ночь с 16 на 17 января на улице Черниговская, 31, где лед упал на 56-летнюю женщину. С травмой головы она была госпитализирована в одну из городских больниц в состоянии средней степени тяжести.

Статистика несчастных случаев основана на вызовах «скорой помощи».