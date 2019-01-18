Под Саратовом мужчина зарезал сожительницу за отказ пить отраву

СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-18T13:28:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Балаковские следователи завершили расследование в отношении 43-летнего жителя Духовницкого района. Его обвиняют в убийстве своей 58-летней сожительницы.

- Следствие считает, что вечером 12 ноября злоумышленник вернулся домой пьяным, гражданская жена пожаловалась ему, что ей плохо из-за обострения панкреатита и сил терпеть это нет. Мужчина отнесся с пониманием к проблемам дамы и предложил ей вместе умереть, приняв препараты, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Стоит отметить, что женщина сначала согласилась на необдуманный поступок. Мужчина взял бутылку и сложил в нее таблетки, которые удалось найти в доме, разлил смесь по рюмкам и глотнул, она посмотрела на него, отказалась это пить и ушла на кухню.

Злоумышленник разозлился, схватил со стола нож и ударил им женщину в спину, из-за чего она скончалась на месте. Гражданин вызвал фельдшера, который констатировал смерть и сообщил о случившемся в полицию. Выяснилось, что препараты никак не повлияли на здоровье мужчины.

Судмедэкспертиза установила, что потерпевшая умерла от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки.

Злоумышленник признал свою вину и находится под стражей.