Вор в Энгельсе обнес магазин инструментов на 50 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-18T12:22:12+03:00

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В Энгельсе полицейские нашли вора, который обнес магазин инструментов.

- Днем 26 декабря 2018 года в участок поступило заявление от 38-летнего жителя Дубков. Он рассказал, что 24 или 25 декабря кто-то из подсобки магазина на Полтавской улице, 7а украл шуруповерт Makita и УШМ Delta на сумму 50 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и 17 января задержали 36-летнего рецидивиста. Оказалось, что электроинструменты он кому-то продал, сейчас вор под подпиской о невыезде.