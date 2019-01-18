В Саратове могут ввести режим ЧС после снегопада в понедельник

СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-18T12:26:37+03:00

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Экс-зампред правительства Саратовской области Александр Буренин подтвердил, что пока нет необходимости вводить режим ЧС в Саратове в связи со снегопадами. Ранее об этом говорил действующий зампред Роман Бусаргин.

Как Буренин рассказал 18 января корреспонденту «КП-Саратов», смысл введения ЧС имеется, если власть не справляется своими силами.

- Если мы не справляемся, то вводим ЧС и просим армию войти. В первую очередь в этом смысл. У них есть соответствующая техника, роторы, которые могут расчистить что угодно. А если справляемся — то зачем вводить? — отметил он.

По его мнению, сейчас, 18 января, уже нет основания для таких радикальных мер. Александр Буренин заявил, что не видит в этом «критичности».

В то же время он напомнил о грядущем по прогнозам метеорологов снегопаде 21 января.

- Если в понедельник пройдет обещанный циклон и сильный снег, то тогда да, может понадобиться режим ЧС, — сказал Буренин, оценивая качество текущих усилий власти по борьбе со стихией.

По его мнению, властям необходимо активнее работать по уборке снега, тогда и разговоров о ЧС не будет.

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