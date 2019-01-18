В Саратове закрывают улицы на ночь Крещения

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-18T12:09:39+03:00

До места купаний можно будет добраться на автобусе от Музейной площади

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В Саратове сегодня, в Крещенскую ночь, с 22:00 18 января до 2:00 19 января, нельзя будет проехать и припарковаться по Большой Затонской улице.

- Ограничение действует на участке от Малой Горной в сторону дома №123 и затрагивает также парковку «Солярий». К тому же эти меры затронут и зону от кольца рынка стройматериалов перед спуском на серпантин, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Двигаться по указанным дорогам можно только машинам, участвующим в мероприятии, а также оперативным и аварийным службам.

До места крещенских купаний в Затоне можно будет добраться на автобусе от Музейной площади, который будет курсировать специально для этого.