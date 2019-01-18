2019-01-18T11:50:57+03:00
Происшествия

В Балакове на пожаре погиб молодой и курящий мужчина

Огонь распространился на площади 20 кв. м
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области за сутки произошло восемь пожаров. Один из них закончился смертью.

- Так, в 1:55 18 января поступил сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире пятиэтажки в Балакове. В результате ЧП погиб 29-летний мужчина, предположительно, из-за непотушенной сигареты, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Огонь разверзся на площади 20 кв. м. Его потушили три машины и девять пожарных.

Также в поселке Тепличный Саратовского района вчера утром, 17 января, сгорел сарай. Сообщение о воспламенении поступило в 9:10.

Пожар на площади 8 кв. м потушили восемь огнеборцев и три единицы техники.

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