В Балакове на пожаре погиб молодой и курящий мужчина
Огонь распространился на площади 20 кв. м
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В Саратовской области за сутки произошло восемь пожаров. Один из них закончился смертью.
- Так, в 1:55 18 января поступил сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире пятиэтажки в Балакове. В результате ЧП погиб 29-летний мужчина, предположительно, из-за непотушенной сигареты, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Огонь разверзся на площади 20 кв. м. Его потушили три машины и девять пожарных.
Также в поселке Тепличный Саратовского района вчера утром, 17 января, сгорел сарай. Сообщение о воспламенении поступило в 9:10.
Пожар на площади 8 кв. м потушили восемь огнеборцев и три единицы техники.