2019-01-18T14:18:06+03:00
Общество

Депутат считает, что сроки привлечения к ответственности продавцов САЗа уже истекли

В работе группы по возврату САЗа принимают участие депутаты от ЕР и КПРФ
Екатерина Семенова
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Ольга Алимова на заседании рабочей группы по САЗуОльга Алимова на заседании рабочей группы по САЗуФото: Екатерина Семенова
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Депутат Госдумы Ольга Алимова на совещании в Саратове 18 января по вопросам возврата в государственную собственность имущества бывшего саратовского авиационного завода рассказала, что занималась этим вопросом с 2011 года, но следственный комитет и Росимущество этим не занимались.

- Просматривается, что уже пропущены многие сроки ответственности. Никто, конечно, не будет отнимать землю под домами. Но нельзя оставлять безнаказанными тех людей, которые обогатились за счет продажи завода и жируют, — заявила Алимова.

Панков подчеркнул, что в рамках закона важно понять, кто несет ответственность.

Николай Панков отметил, что в рабочей группе участвуют представители разных политических партий, и это положительный пример, когда разные силы объединяются, чтобы решить важные задачи.

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