Депутат считает, что сроки привлечения к ответственности продавцов САЗа уже истекли
Депутат Госдумы Ольга Алимова на совещании в Саратове 18 января по вопросам возврата в государственную собственность имущества бывшего саратовского авиационного завода рассказала, что занималась этим вопросом с 2011 года, но следственный комитет и Росимущество этим не занимались.
- Просматривается, что уже пропущены многие сроки ответственности. Никто, конечно, не будет отнимать землю под домами. Но нельзя оставлять безнаказанными тех людей, которые обогатились за счет продажи завода и жируют, — заявила Алимова.
Панков подчеркнул, что в рамках закона важно понять, кто несет ответственность.
Николай Панков отметил, что в рабочей группе участвуют представители разных политических партий, и это положительный пример, когда разные силы объединяются, чтобы решить важные задачи.