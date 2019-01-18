Депутат считает, что сроки привлечения к ответственности продавцов САЗа уже истекли

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-18T14:18:06+03:00

В работе группы по возврату САЗа принимают участие депутаты от ЕР и КПРФ

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы Ольга Алимова на совещании в Саратове 18 января по вопросам возврата в государственную собственность имущества бывшего саратовского авиационного завода рассказала, что занималась этим вопросом с 2011 года, но следственный комитет и Росимущество этим не занимались.

- Просматривается, что уже пропущены многие сроки ответственности. Никто, конечно, не будет отнимать землю под домами. Но нельзя оставлять безнаказанными тех людей, которые обогатились за счет продажи завода и жируют, — заявила Алимова.

Панков подчеркнул, что в рамках закона важно понять, кто несет ответственность.

Николай Панков отметил, что в рабочей группе участвуют представители разных политических партий, и это положительный пример, когда разные силы объединяются, чтобы решить важные задачи.