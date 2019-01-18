Панков предложил выяснить, как стратегическое предприятие в Саратове ушло в частные руки

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-18T11:55:17+03:00

Сегодня власти города не могут найти здесь места для строительства детсадов

Изменить размер текста: A A

Депутат Николай Панков в начале встречи напомнил, что цель собрания — учесть все мнения по поводу возможностей возврата имущества саратовского авиазавода. Это не первое собрание на эту тему, уже прошло совещание в прокуратуре со специалистами, которые работают с имущественными вопросами.

- Как же такое крупное стратегическое предприятие было отдано в частные руки? И я задался вопросом, что получил от этого город. Тут сейчас только торговые компании, которые высасывают средства из граждан, так как они, думаю, не зарегистрированы в Саратовской области.

Уже раньше Вячеслав Володин сказал, что реализацию проекта «Город без окраин» надо начинать с Заводского района. Однако тут не нашли места для строительства детсадов. Также Володин обращал внимание, что Саратову нужны заводы. Он инициировал строительство завода гидротурбин, но тоже не нашли для него здесь места и завод ушел в Балаково.

Мы хотим вернуть имущество САЗа — жителям города или в областную собственность, но не под коммерческую застройку, — заявил Николай Панков.

Он отметил, что в рабочей группе присутствуют представители разных политических партий, и это положительный пример, когда разные силы объединяются, чтобы решить важные задачи.

Панков также сразу заявил, что речь не идет о тех участках территории, где уже построено жилье, никого выселять никто не собирается.

- Надо понять для себя ответ на главный вопрос — почему стратегическое предприятие, которое могло перейти в частные руки только по постановлению правительства, оказалось продано в Саратове. Кто не проявил настойчивости, чтобы это предприятие перешло в собственность города. А теперь на большом участке территории здесь коммерция, а жители вынуждены просить власти построить соцобъекты на оставшихся пятачках земли, — заявил Панков.