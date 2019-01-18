2019-01-18T11:21:51+03:00
Происшествия

Одного из насильников девушки в Пугачеве заключили под стражу

Двум другим выписали повестки о невыезде, в отношении еще одной злоумышленницы решается вопрос о домашнем аресте
Ольга Муравлёва
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В Пугачеве заключили под стражу 21-летнего насильника несовершеннолетней девушки.

Напомним, 17-летняя местная жительница с 12 по 13 января вместе с 15-летней подругой и 21-летним парнем была в гостях у 18-летнего приятеля. В четыре часа дня 13 января туда пришли две 15 и 16-летние девушки.

- Они стали предъявлять 17-летней гражданке, что она не пускала их в дом и материлась на них. Под таким предлогом двое 15-летних злоумышленниц и одна 16-летняя начали избивать девушку, потом к ним присоединился 21-летний парень. После они начали насиловать ее, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Девушка дважды пыталась убежать, однако подростки возвращали ее в дом, утром 14 января она все же спаслась бегством и рассказала обо всем своей бабушке, а та — в полицию.

Правоохранители начали расследовать дело и, кроме заключения 21-летнего парня под стражу, выписали 15 и 16-летней девушкам подписки о невыезде. В отношении еще одной «пятнадцатилетки» решается вопрос о домашнем аресте.

Потерпевшей оказали медицинскую помощь и назначили лечение на дому. Следователи разбираются в условиях жизни и воспитании в семье несовершеннолетних.

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