В Саратове началось заседание группы по возврату имущества авиазавода

СЕГОДНЯ 11:13 2019-01-18T11:24:02+03:00

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В Саратове, на заводе «Сокол», сегодня, 18 января, проходит совещание по вопросам возврата в государственную собственность имущества бывшего саратовского авиационного завода.

В совещании принимают участие члены созданной по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина рабочей группы: депутаты Госдумы Ольга Алимова и Николай Панков. Первый зампред саратовского правительства Вадим Ойкин, министр председатель комитета по имуществу Дмитрий Алексеев, первый замминистра промышленности и энергетики Владимир Белгородский.

Кроме них, к участию приглашены руководитель управления федерального агентства по управлению имуществом Екатерина Мережникова, руководитель Росреестра Павел Гришин, замглавы администрации по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев, врио начальника УЭБ и ПК ГУ МВД Виталий Бойко, начальник отдела ГУ МВД Дмитрий Трофимов, врио начальника ГСУ ГУ МВД Илья Земсков. Присутствуют также руководитель управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Олег Петров, начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС Сергей Булгаков, ветеран САЗ Александр Бернадский.

Напомним, именно Александр Бернадский во время визита в Саратов спикера ГД РФ Володина 5 сентября завел с ним разговор о восстановлении стадиона «Волга». Сейчас готовится проект реконструкции стадиона.