2019-01-18T10:49:27+03:00
Общество

В Саратове просят пускать газовиков в квартиры во избежание трагедий

В Областной библиотеке прошло заседание по газоснабжению
Ольга Муравлёва
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В Саратове вчера, 17 января, состоялись слушания по вопросам обеспечения газоснабжения жилых домов. Мероприятие прошло в Областной универсальной научной библиотеке.

- В заседании приняли участие члены правительства региона, мэрии, депутаты, газоснабжающие компании и другие. Прозвучал ряд предложений по предотвращению несчастных случаев, связанных с газом, — сообщили «КП-Саратов» в Минпроме области.

По словам замминистра промышленности и энергетики региона Вадима Грачева, пренебрежение правилами безопасности использования газового оборудования может привести к печальным последствиям. Он также напомнил о трагедии на Московском шоссе в январе 2017 года.

- Часто бывает, что газовики заранее информируют жителей о плановых проверках оборудования. Однако в момент их проведения в квартирах никого нет. Иногда некоторые граждане просто не пускают газовиков за порог. Во избежание трагедий прошу жителей региона проявить понимание и участие, — сказал Грачев.

Он также напомнил, что самостоятельно гражданам нельзя заниматься монтажом спецоборудования.

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