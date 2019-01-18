2019-01-18T10:20:57+03:00
Общество

В Саратове появились 3,5 тыс. новых мусорных контейнеров

Также увеличилось количество площадок для баков
Александр Уриевский
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Директор Регоператора на встрече с журналистамиДиректор Регоператора на встрече с журналистамиФото: Александр Уриевский
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Снижение доли захораниваемых на полигонах отходов — главная цель Регоператора по управлению отходами Саратовской области. Задача — троекратное увеличения выработки вторсырья. За счет этого также происходит снижение тарифа. Темпы роста загрузки переработки — 318%. Главное достижение — удалось завершить формирование системы централизованного обращения с отходами, обеспечить их вывоз, безопасную переработку и хранение. Об этом было заявлено на встрече с журналистами директора Регоператора Саратовской области Михаила Андреева.

- Мы создали новую отрасль по переработке мусора. Наши компании уже вложили более 500 млн рублей в новую технику и инфраструктуру, и инвестиции вырастут до 1 млрд. Работа с районами дает свой результат. К примеру, Дергачевский с начала нашей работы отгружали нам 6 тонн мусора в месяц, сейчас — 1,2 тыс. тонн. А ведь некоторые районы области не вывозили мусор по несколько месяцев, — рассказал Андреев.

По его словам, в городе к началу месяца было 1 555 площадок для мусорных баков, сейчас их уже 3 283. Контейнеров стало на 3,5 тыс. штук больше. Чтобы понять масштаб — это как если три района: Фрунзенский, Октябрьский, Кировский были бы совсем без баков.

Говоря о претензионной работе Андреев рассказал, что с нового года будут введены пени, и Регоператор уже в прошлом году вынужден был сформировать инспекторский отдел из-за занижения многими фирмами объемов мусора.

Так же Андреев заметил, что регоператор будет стремиться к прямым платежам от населения. УК на текущий момент оплатили 23% от выставленных счетов.

- После того, как не видим оплаты свыше 2 месяцев. Начинаем по закону через суд добиваться права жителей платить нам напрямую, заявил Андреев.

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