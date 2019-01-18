Тариф на вывоз мусора в Саратовской области снизят

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-18T10:36:32+03:00

Изменить размер текста: A A

На встрече с журналистами 18 января директор Регионального оператора по обращению с отходами Михаил Андреев заявил что тариф на утилизацию мусора будет снижен на 4% уже с начала этого года. Это стало возможным благодаря возвращению первоначальных инвестиций. Это приведет к снижению платежей населения. Очередное снижение может произойти после марта, когда проведут новые конкурсы на вывозящие компании.

- Планировали, что только с 2020 года будем уменьшать тариф, но смогли уже с этого года. Хорошая собираемость позволит сократить тариф и дальше. В сентябре платежи составляли 9% а в декабре — уже 88% сбор платежей. Это хороший показатель за три месяца использования новой услуги, — заметил директор Регоператора.

При этом Михаил Андреев заявил, что многие юридические лица еще уклоняются от оплаты честных объемов мусора. Таких около 15%, это мелкие фирмы, не заключающие договоры. К примеру, в Балаково 1 тыс. организаций-мусорообразователей имеют договоры, еще 6 тыс. — нет.

- Обеление отрасли выявило дополнительные скрытые потоки мусора и мест его накопления. С августа мы взяли всю ответственность на себя, иначе мало кто согласился бы работать в нашей реформируемой отрасли. Сейчас вывозящие компании иногда прячутся за Регоператором, поскольку все можно свалить на нас. С 1 марта мы вводим новые правила — за площадки будут отвечать муниципалитет, за выгрузку баков — мусоровывозящие компании, Регоператор отвечает за мусор с тех пор, как он оказался в контейнерах, — рассказал Михаил Андреев.