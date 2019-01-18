2019-01-18T10:36:32+03:00
Общество

Тариф на вывоз мусора в Саратовской области снизят

За контейнерные площадки будет отвечать муниципалитет
Александр Уриевский
Поделиться:
Директор Регоператора Михаил АндреевДиректор Регоператора Михаил АндреевФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

На встрече с журналистами 18 января директор Регионального оператора по обращению с отходами Михаил Андреев заявил что тариф на утилизацию мусора будет снижен на 4% уже с начала этого года. Это стало возможным благодаря возвращению первоначальных инвестиций. Это приведет к снижению платежей населения. Очередное снижение может произойти после марта, когда проведут новые конкурсы на вывозящие компании.

- Планировали, что только с 2020 года будем уменьшать тариф, но смогли уже с этого года. Хорошая собираемость позволит сократить тариф и дальше. В сентябре платежи составляли 9% а в декабре — уже 88% сбор платежей. Это хороший показатель за три месяца использования новой услуги, — заметил директор Регоператора.

При этом Михаил Андреев заявил, что многие юридические лица еще уклоняются от оплаты честных объемов мусора. Таких около 15%, это мелкие фирмы, не заключающие договоры. К примеру, в Балаково 1 тыс. организаций-мусорообразователей имеют договоры, еще 6 тыс. — нет.

- Обеление отрасли выявило дополнительные скрытые потоки мусора и мест его накопления. С августа мы взяли всю ответственность на себя, иначе мало кто согласился бы работать в нашей реформируемой отрасли. Сейчас вывозящие компании иногда прячутся за Регоператором, поскольку все можно свалить на нас. С 1 марта мы вводим новые правила — за площадки будут отвечать муниципалитет, за выгрузку баков — мусоровывозящие компании, Регоператор отвечает за мусор с тех пор, как он оказался в контейнерах, — рассказал Михаил Андреев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков предложил выяснить, как стратегическое предприятие в Саратове ушло в частные руки
Одного из насильников девушки в Пугачеве заключили под стражу
В Саратове началось заседание группы по возврату имущества авиазавода
Панков: Реализация проектов Володина открыла перед Вольском большие перспективы
В Саратове просят пускать газовиков в квартиры во избежание трагедий
В Саратове появились 3,5 тыс. новых мусорных контейнеров
«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи
За сутки на горячие линии Саратова поступило 1,7 тыс. звонков
Панков о выемке документов в вольском театре
Из-за работ энергетиков в Саратове отключат воду
Саратовские полицейские нашли родных погибшего под Смоленском солдата
В Марксе прокуратура потребовала от УК починить протекающую крышу дома
Предприятие-банкрот в Саратове задолжало работникам 1,2 млн рублей
Общежитие в Саратове затопило экскрементами
В Саратовской области открыто движение по всем трассам
В Саратове на переходе «Приора» сбила девятилетнего мальчика
В Саратове автобус насмерть сбил молодого парня
Школьник ограбил пенсионерку в Балакове
Убийца из Саратова захотел смягчить свой приговор
Ночью в Балакове горела квартира
В Саратовской области вновь возможен небольшой снегопад
Сводки со снежного фронта: Мэрия Саратова рапортует о наступлении
Нагрубившего мэру Саратова водителю маршрутки объявили выговор
Начальник саратовского СУ СК Николай Никитин отправлен в отставку с 16 января