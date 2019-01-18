2019-01-18T09:53:53+03:00
Общество

За сутки на горячие линии Саратова поступило 1,7 тыс. звонков

Из Заводского района 61 раз сообщили о плохом вывозе снега
Ольга Муравлёва
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В Саратове продолжается круглосуточная работа горячих линий для приема звонков от жителей города.

- За прошедшие сутки поступило 1,7 тыс. звонков. Люди сообщали об авариях на водопроводе и теплосетях, ДТП, несчастных случаях и пожарах, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также жители жаловались на неудовлетворительное движение общественного транспорта. О плохом вывозе снега со дворов и улиц звонили 61 раз из Заводского района, 26 из Ленинского, из Кировского — 47, из Октябрьского и Фрунзенского — 35 и 15 соответственно. Все обращения горожан переданы исполнителям и находятся под контролем.

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