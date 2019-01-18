Панков о выемке документов в вольском театре

СЕГОДНЯ 09:43 2019-01-18T09:43:38+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост о выемке документов из вольского театра.

- Если министерство культуры не контролирует свои учреждения, не знает, что там происходит или долго замалчивает проблемы, то в итоге разбираться приходится правоохранительным органам. Печально, что в вольском театре происходит выемка документов. Это говорит, считаю, об отсутствии работы минкульта области с театром. И хорошо, что федеральные структуры откликнулись на жалобы артистов. Сегодня не сожалею, что более двух лет назад по нашей просьбе был заменен директор театра. Чьи действия сегодня рассматривают правоохранительные органы. Уверен, интересы коллектива и пострадавших будут защищены от махинаций, — написал Панков.