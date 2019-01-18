Из-за работ энергетиков в Саратове отключат воду

СЕГОДНЯ 09:36 2019-01-18T09:36:52+03:00

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В Саратове завтра, 19 января, отключат водоснабжение абонентам трех улиц с 8:00 до 12:00.

- Ограничения коснутся домов №№118а–146Б по проспекту 50 лет Октября (четные номера домов), №№5, 5а, 5Б, 9, 9а, 11, 11а по Гвардейской улице и №№3, 5 по Молодежному проезду, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

В компании отметили, что отключение связано с работами на коммуникациях ЗАО «СПГЭС», после окончания ремонта вода постепенно вернется жителям.