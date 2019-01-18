Саратовские полицейские нашли родных погибшего под Смоленском солдата

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-18T09:23:10+03:00

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Полицейские Саратова нашли родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата.

- Группа археологов «Искатель» обратилась 31 октября 2018 года в городское УМВД с просьбой разыскать близких бойца РККА Алексея Осиповича Огурцова 1908 года рождения. Он погиб в период с ноября по декабрь 1942 на территории Сычевского района Смоленской области, именно там нашли его останки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители нашли ближайших родственников солдата — дочь и внучку, проживающих в Саратове.