В Марксе прокуратура потребовала от УК починить протекающую крышу дома

СЕГОДНЯ 09:19 2019-01-18T09:26:35+03:00

А также посыпать дорожки песком

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В Марксе Саратовской области прокуратура выявила нарушения в сфере ЖКХ.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, в многоквартирном доме №214 по улице Куйбышева протекает крыша. Также во дворе пешеходные дорожки не посыпаны песком, а с кровли не сбиты сосульки.

Домом управляет ООО «Центр».

По данному факту прокуратура внесла представление и взяла дело на контроль.

Напомним, жители Саратова также часто жалуются на протекающие крыши.