В Марксе прокуратура потребовала от УК починить протекающую крышу дома
А также посыпать дорожки песком
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В Марксе Саратовской области прокуратура выявила нарушения в сфере ЖКХ.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, в многоквартирном доме №214 по улице Куйбышева протекает крыша. Также во дворе пешеходные дорожки не посыпаны песком, а с кровли не сбиты сосульки.
Домом управляет ООО «Центр».
По данному факту прокуратура внесла представление и взяла дело на контроль.
Напомним, жители Саратова также часто жалуются на протекающие крыши.