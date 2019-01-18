2019-01-18T09:05:24+03:00
Общество

Предприятие-банкрот в Саратове задолжало работникам 1,2 млн рублей

Долг был погашен после вмешательства прокуратуры
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова прокуратура выявила нарушения трудовых прав граждан.

Как оказалось, работникам обанкротившегося предприятия, СУ «Саратовжилстрой», не выплачивали зарплату.

Сумма задолженности перед 44 работниками превысила 1,2 млн рублей.

Прокуратура Ленинского района возбудила административные дела в отношении предприятия и его руководителя. Они были оштрафованы на 90 тыс. рублей.

После рассмотрения дела о задолженности и восстановлении прав работников на межведомственных комиссиях, долг был погашен полностью.

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