Общежитие в Саратове затопило экскрементами

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-18T08:50:46+03:00

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Общежитие на Буровой, 24а в Саратове погрязло в экскрементах. Там канализация затопила туалеты, коридоры и кухню.

Залитый унитаз в общежитии на Буровой

- Куда мы только не обращались, даже в администрацию Ленинского района! Обещают приехать и никто не приезжает! — написала местная жительница в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, ей говорят, что их общежития даже на карте нет.