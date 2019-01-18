2019-01-18T08:50:46+03:00
Общество

Общежитие в Саратове затопило экскрементами

Жильцам отказываются помочь в инстанциях
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Общежитие в Саратове затопило экскрементамиОбщежитие в Саратове затопило экскрементами
Изменить размер текста:

Общежитие на Буровой, 24а в Саратове погрязло в экскрементах. Там канализация затопила туалеты, коридоры и кухню.

Залитый унитаз в общежитии на Буровой

Залитый унитаз в общежитии на Буровой

- Куда мы только не обращались, даже в администрацию Ленинского района! Обещают приехать и никто не приезжает! — написала местная жительница в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, ей говорят, что их общежития даже на карте нет.

.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков предложил выяснить, как стратегическое предприятие в Саратове ушло в частные руки
Одного из насильников девушки в Пугачеве заключили под стражу
В Саратове началось заседание группы по возврату имущества авиазавода
Панков: Реализация проектов Володина открыла перед Вольском большие перспективы
В Саратове просят пускать газовиков в квартиры во избежание трагедий
В Саратове появились 3,5 тыс. новых мусорных контейнеров
«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи
Тариф на вывоз мусора в Саратовской области снизят
За сутки на горячие линии Саратова поступило 1,7 тыс. звонков
Панков о выемке документов в вольском театре
Из-за работ энергетиков в Саратове отключат воду
Саратовские полицейские нашли родных погибшего под Смоленском солдата
В Марксе прокуратура потребовала от УК починить протекающую крышу дома
Предприятие-банкрот в Саратове задолжало работникам 1,2 млн рублей
В Саратовской области открыто движение по всем трассам
В Саратове на переходе «Приора» сбила девятилетнего мальчика
В Саратове автобус насмерть сбил молодого парня
Школьник ограбил пенсионерку в Балакове
Убийца из Саратова захотел смягчить свой приговор
Ночью в Балакове горела квартира
В Саратовской области вновь возможен небольшой снегопад
Сводки со снежного фронта: Мэрия Саратова рапортует о наступлении
Нагрубившего мэру Саратова водителю маршрутки объявили выговор
Начальник саратовского СУ СК Николай Никитин отправлен в отставку с 16 января