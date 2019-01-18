Общежитие в Саратове затопило экскрементами
Жильцам отказываются помочь в инстанциях
Общежитие в Саратове затопило экскрементами
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Общежитие на Буровой, 24а в Саратове погрязло в экскрементах. Там канализация затопила туалеты, коридоры и кухню.
Залитый унитаз в общежитии на Буровой
- Куда мы только не обращались, даже в администрацию Ленинского района! Обещают приехать и никто не приезжает! — написала местная жительница в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
По словам женщины, ей говорят, что их общежития даже на карте нет.
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