В Саратовской области открыто движение по всем трассам

СЕГОДНЯ 08:47 2019-01-18T08:53:44+03:00

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В Саратовской области открыты все трассы.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, уже вечером 17 января удалось добиться восстановления движения по всем дорогам регионального значения.

Работы начались сразу после снегопада. Сперва были расчищены основные трассы, после этого техника приступила к уборке снега на дорогах, соединяющих населенные пункты.

Сейчас проезжую часть дополнительно расширяют и убирают снежные валы с обочин.

Напомним, на брифинге утром 17 января зампред Роман Бусаргин рассказал, что удалось расчистить 14 трасс.