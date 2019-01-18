В Саратовской области открыто движение по всем трассам
Дорожная техника продолжает расширять проезжую часть
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В Саратовской области открыты все трассы.
Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, уже вечером 17 января удалось добиться восстановления движения по всем дорогам регионального значения.
Работы начались сразу после снегопада. Сперва были расчищены основные трассы, после этого техника приступила к уборке снега на дорогах, соединяющих населенные пункты.
Сейчас проезжую часть дополнительно расширяют и убирают снежные валы с обочин.
Напомним, на брифинге утром 17 января зампред Роман Бусаргин рассказал, что удалось расчистить 14 трасс.